Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca: Kızamık vaka sayısı Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında
20.02.2019 - 17:56 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,kızamık,
605939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605939.aspx
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