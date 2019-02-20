Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Etimesgut Belediyesi önünde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır. " ifadelerini kullandı.

"Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü." diyen Erdoğan, "Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük." şeklinde konuştu.

"20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz"

"Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak."

"Tanzim satışlarla fiyatlar yarı yarıya indi, daha da inecek"

Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili olarak, "Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.