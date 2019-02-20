Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilşikin açıklama yapı. İnternet sitesinde yer alan açıklamada eğitim esnasında kazanın meydana geldiği, kaza neticesinde 5 askerin yaralandığını açıkadı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ankara’nın Polatlı ilçesinde ağır silah eğitim atışı esnasında bir kaza geldiğini belirterek, "Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."