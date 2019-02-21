İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu. 
Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi. 
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. 
İDO'da iptal olan seferler: 
07:00 - 07:45 Yalova - Pendik 
07:00 - 07:45 Pendik - Yalova 
07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı 
07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı 
07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa 
07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova 