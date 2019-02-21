İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.
Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:
07:00 - 07:45 Yalova - Pendik
07:00 - 07:45 Pendik - Yalova
07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı
07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı
07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa
07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
21.02.2019 - 06:43 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi.İstanbul’da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO’da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : vapur seferleri,istanbul,
606006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606006.aspx
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