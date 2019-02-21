Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye olarak 500 milyonluk AB’den daha fazla göçmen barındırıyoruz fakat sosyal ve ekonomik açıdan göç kaynaklı büyük bir problem yaşamıyoruz. Suriyelilerin karıştığı suç oranı, ülke ortalamasının çok altındadır. Göçmen iş gücü alımı ile ilgili önemli bir tecrübesi olan Avrupa’nın göçmenler konusunda daha cesur olması gerektiğine inanıyorum. Eğer biz yönetebiliyorsak, Avrupa, mevcut kapasitesiyle bunu bizden çok daha rahat yönetebilir.

Türkiye’de Kasım 2018 itibarıyla 405 bin 521 Suriyeli çocuğun doğduğunu aktaran Soylu “Bu çocuklar Türkiye’de doğmamış olsaydı, anne babalarına Türkiye’de geçici koruma statüsü verilmemiş olsaydı, Suriye’nin neresinde doğacaklardı? Bu çocukların yaşama şansları ne kadar olacaktı bunu bilemiyoruz. Muhtemelen onlarla da denizlerimizde bir botun içinde karşılaşacaktık.” diye konuştu.

İş birliği konusunda da sıkıntılar yaşandığını dile getiren Soylu “Eğer göç konusunda her ülke kendi başına hareket ederse bunu yönetemeyiz ve sadece toplumlar değil devletler de deformasyona uğrar. Göç talepleri yönetilemezse illegal süreçler devletleri yönetmeye başlar. Elbette ki amacımız herkesi kendi ülkesinde sabitlemek değil. Amacımız; düzenli göçü daha iyi yönetmek. Çünkü kötü yönetirsek göç yer altına iniyor ve düzensiz göç büyüyor” ifadelerini kullandı.