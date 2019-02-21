Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

YSK’nın bu konuda geçmişte verdiği kararlara göre, İYİ Parti Mersin’de seçime giremeyecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun 2004 yerel seçimlerinde CHP’nin Eskişehir’de adaylık başvurusunda gecikmesi nedeniyle verdiği karar, Kocamaz’ın bugünkü durumuna örnek gösteriliyor. 2004 yerel seçimlerinde, CHP, Eskişehir’de aday listesini vermeyi geciktirince seçime girememişti. CHP’nin itirazlarına rağmen YSK, “Saat 17.00’den sonra verilen aday listelerinin il ve ilçe seçim kurullarınca işleme konulmayacağına” yönelik karar almıştı. YSK yetkilileri, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde AK Parti ile ilgili de bu konuda karar alındığını hatırlattı. Ancak, 2014 yerel seçimlerinde CHP Sarıyer Belediye Başkan adaylık başvurusunun 9 dakika geç verilmesi nedeniyle il seçim kurulunun, CHP’nin seçime giremeyeceğine ilişkin kararı ise YSK tarafından iptal edilmişti. İYİ Parti’nin, YSK’nın bu kararını emsal göstereceği belirtiliyor.

DP’DEN ADAYLIK

YSK’nın itirazları kabul etmemesi durumunda ise Kocamaz’ın başka bir partinin adayının istifa ettirilmesi ve onun yerine aday gösterilmesi formülünü tartışıyor. Bu kapsamda Kocamaz, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal’la bir görüşme gerçekleştirdi. Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olacak. Seçim hukuku konusundaki uzmanlar bunun da mümkün olmadığını dile getiriyor. Hukukçular, Siyasi Partiler Yasasının 40’ıncı maddesine atıf yaparak, bir partiden adaylık başvurusu yapan birisinin, seçimlerde (o partiden istifa etse bile) başka bir partiden aday olamayacağını belirtiyor. Kocamaz’ın aday gösterilememesi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener “Bu bir ihmal değildir. Bu bir İYİ Parti’ye yönelik dâhili bir operasyondur” ifadelerini kullandı.

TGT HABER'E KONUŞTU

'BU BİR OPERASYON'

Burhanettin Kocamaz TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, Demokrat Parti ile görüşme yaptıklarını, bu partiden aday olup olmayacağının yarın (bugün) akşama kadar belli olacağını söyledi. ‘Bir operasyon olduğu ve bilinçli bir şekilde yapıldığı açıkça görülüyor” diyen Kocamaz, olayın sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.