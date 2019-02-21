Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de vatandaşa seslenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ideolojiyle, ayrımcılıkla, boş laflarla ülkeye hizmet olmayacağını dile getirdi.

İstanbul’daki en önemli meselenin trafik olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu: Trafik çilesini, çileden zevke dönüştürecek, trafik problemini asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir planladık. Bunun için 10 kilometrelik Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın trafik yükünü alacak. Bunun çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Maltepe’de 9 tane trafiğin kilitlendiği nokta var, kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı. Bunları tek tek alt üst geçitlerle, kavşaklarla trafiğin tıkanan damarlarını açmış olacağız. Mesela ikinci çok büyük problem otopark. O halde Maltepe’de 28 otopark yapacağız. Toplam 6 bin 500 aracı sokaklardan çekmiş olacağız. Efendim bunlar nasıl yapılacak... Türkiye’nin ulaşımını çözen İstanbul’un ulaşımını mı çözemeyecek. Hava yolunu halkın yolu yapan, bölünmüş yollarla ülkeyi donatan, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren, deniz taşımacılığını denizci ülke, denizci millet rüyasını gerçek yapan, İstanbul’un trafik problemini mi çözemeyecek. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

MALTEPE’YE İKİ YEŞİL VADİ

Binali Yıldırım, Maltepe’nin değerine değer katacak Yeşil A projelerinin olduğunu ve bu projenin denizle yeşili birleştiren bir proje olacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: Yani ormanlardan denize iniş veya buralardan yeşil alanlara ulaşım. Bunlardan bir kaç tanesinden bahsedeyim. Bu yeşil vadi, yeşil koridor projesinden iki tane var Maltepe ilçesinde. Birisi Yalı- Cevizli - Esenkent’ten geçecek. Diğeri Marmara Eğitim Köyü’ne kadar gidecek, orada birleşecek. Aynı zamanda Bostancı’dan başlayıp Sancaktepe’yi, Maltepe’yi birleştiren diğer bir tane daha var. Bunların tamamı 40 kilometreyi buluyor. Bunlar esasında daha önce dere olan vadiler, bunları tekrar ihya edeceğiz. Ortada su akacak, iki yanında yürüyüş, bisiklet yolları olacak, yeşillik ağaçlar olacak ve bu şekilde yeşille maviyi buluşturacağız. Bunun devamında mahalle parkları var en az 500 metrekare olmak üzere. Mahallelerde parklar, semt parkları, ilçe meydanları, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri olacak.