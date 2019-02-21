Dakka’nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi.
Dışişleri'nden Bangladeş'e taziye
21.02.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,taziye,Bangladeş,
606186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER