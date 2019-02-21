Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dakka’nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi.