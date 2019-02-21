Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Reyhanlı ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra komando sevkiyatı devam ediyor
21.02.2019 - 21:26 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sınır,komando,
606226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER