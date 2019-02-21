Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Reyhanlı ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.