Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti. Üç ay önce İstanbul’a tayin olan Vali Ali Yerlikaya, medya gezileri çerçevesinde İhlas Holding’e ziyarette bulundu. Vali Yerlikaya’yı, Mücahid Ören karşıladı. Görüşmede Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, Vali danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ile basın danışmanı Muammer Karadeniz hazır bulundu. Ziyarette İhlas Holding’in kurucusu rahmetli Enver Ören Ağabey de vefatının sene-i devriyesinde hayırlı yâd edildi. Ören’in iş dünyasının kıymetli bir ismi olduğunu söyleyen Vali Yerlikaya “Önemli işler yaptı. Memlekete çok hizmetleri oldu. İnandığı yüce değerler için ömrü boyunca çalıştı. Basın ve iş camiasına önemli katkılarda bulundu. Birçok yeniliğin öncüsü oldu. Siz de bugün onun mirasına sahip çıkararak, hizmetlerini devam ettiriyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi. Ahmet Mücahid Ören de “Babam, ülke menfaatini kurum menfaatinden önde tutardı. Biz de aynı anlayış ve şevkle bu hizmetlere devam ediyoruz” diye konuştu.