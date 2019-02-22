Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Nazire'dir. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ’da tamamladı. 1986 yılında Tekirdağ İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. 1987’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1988 - 1991 yıllarında Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı “Teklif Aylık Hukuk Dergisi”nin kurucuları arasında yer aldı.

1992’de avukatlık stajını tamamlayıp 1993’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 2002 yılında doktor, 2005 yılında doçent ve 2011 yılında da profesör oldu. Üzerinde çalıştığı başlıca konular; kamu hukuku, tarihteki ve hâlihazırda karşılaştırmalı yargı sistemleri, ceza hukuku, devlet yapısı ve anayasa hareketleridir. Doktora tezi, “Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik”, doçentlik çalışması “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Ceza Hukuku” ve profesörlük çalışması “Türkiye’de Anayasaların Hazırlanması – I, 1876 Kanun-i Esasisi”dir.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.