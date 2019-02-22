Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Zafer K, Erencan Ö ile Sercan A. tutuklanırken Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kendilerini banka görevlisi veya alışveriş yapılan sitelerden alıcı gibi tanıtan şüphelilerin yaklaşık 15 vatandaşı dolandırdığını tespit etmiş, ekipler, geçen hafta İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla 4 şüpheliyi yakalamıştı.Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları düşünülen otomobilde yapılan aramada ise 2 silah, çok sayıda cep telefonu ile sim kartları ile bazı belgeler ele geçirilmişti.