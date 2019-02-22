Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırılan, biri istifa eden ve biri de emekli 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.