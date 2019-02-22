Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15’i aktif görevde, 3’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1’i emekli, 1’i istifa etmiş toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli 5 ilde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 askeri personelden işlemleri tamamlanan 16 şahıs, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.