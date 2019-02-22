Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi imzalandı
22.02.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi,SSB,TUSAŞ,
606356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606356.aspx
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