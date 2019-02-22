Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli M.O.T, komiser yardımcılığı kursunun bitmesinden bir gün önce 500 örgüt mensubunun, tayin edildikleri illerdeki mahrem imamlarla FETÖ'ye ait okulda buluşturulduğunu anlattı. 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine geçen hafta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda bin 112 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir'de gözaltına alınan bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde FETÖ mensubu polislerin komiser yardımcılığı sınavları öncesi rapor ya da senelik izin aldıkları, örgüte ait evlerde sınava hazırlandıkları, soruları almadan önce Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildiği bilgisi yer aldı.

Bazı şüpheliler de FETÖ'cü komiser yardımcılarının kurs sonrası tayin oldukları şehirlere gitmeden önce kendilerinden sorumlu "mahrem imamlar"la örgütün özel okul ya da yurtlarında buluştukları ve örgüt yöneticilerine bağlılıklarını bildirdikleri bilgisini paylaştı. Eski komiser yardımcısı F.Y, emniyetteki ifadesinde, kurs sonrası kendisiyle 8-10 kişinin Adana'ya tayininin çıktığını belirtti.

Kurs bitimine yakın M.K. isimli mahrem imamın talimatıyla FETÖ'ye ait özel okulda toplandıklarını anlatan eski komiser yardımcısı, "Levent" isimli örgüt abisinin Adana'da kendilerinden sorumlu olacağının söylendiğini aktardı.

İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunda komiser yardımcılığı kursu aldığını dile getiren M.K. ise "Tayinlerimiz belli olduktan sonra Sarıyer'de FETÖ'nün özel bir okulunda örgüt mensuplarıyla toplantı yapıldı. Benim tayinim Bursa'ya çıkmıştı. Okulda farklı şehir isimlerinin yazılı olduğu derslikleri görünce şaşırdım. 'Bursa' yazılı dersliğe girdiğimde bir mahrem imam karşıladı." itirafında bulundu.

Eski komiser yardımcısı, mahrem imamın burada kendilerine hitaben konuşma yaptığını söyledi.

Eski komiser yardımcısı V.Y. de C.Ç. isimli örgüt abisiyle gittikleri FETÖ'nün özel okulunda, tayininin çıktığı Karabük'te kendisinden sorumlu olacak "Ali" isimli mahrem imamla tanışmasını şöyle anlattı:

"Yanımdaki örgüt abisi, 'Karabük sınıfı nerede?' diye sordu. Sınıfa yalnız olarak girdim. İçeride bir kişi vardı. Kendini 'Ali' olarak tanıtan bu şahıs, 'Karabük'ten sizinle tanışmaya geldim.' dedi. Bana telefon numarasını verdi. 'Karabük'e geldiğinde beni ararsan orada görüşürüz.' dedi. Kısa bir görüşme yaptım ve ayrıldım."

Eski komiser yardımcısı M.O.T, kurs sonrası tayininin Düzce'ye çıktığı bilgisinin verildiğini belirtti.

M.O.T, tayin sonrası yaşananları şöyle anlattı:

"Komiser yardımcılığı kursunun bitimine bir gün kala yaklaşık 500 kursiyeri örgütün özel okulu olduğunu düşündüğüm bir okulda topladılar. Herkesi tayin olduğu şehre göre ayırdılar. Burada Düzce'den sorumlu mahrem imam 'Doktor Muzaffer" olarak ismini bildiğimiz kişiyle tanıştık."