Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAYKAR-Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'nın 2006 -2014 yılları arasındaki zorlu yolcuğunu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. İHA'nın aşama aşama ilerleyişinin gösterildiği video renkli görüntüler yer aldı.

“Zaman oldu yerden bile kalkamadık”

İHA'nın otomatik iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaşan Selçuk Bayraktar #MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile yaptığı paylaşımda ,"Denedik olmadı. Yine olmadı. Defalarca denedik olmadı. Nihayet kuş uçtu, kuş büyüdü. Daha da çok uçtu. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu, yerden bile kalkamadık. Sonunda göklerde yerimizi aldık. Asla pes etme, ümidini yitirme. Düşmez kalkmaz bir Allah” ifadelerini kullandı.