Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polatlı’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, iki gün önce ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 asker yaralanmıştı. Patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker, tedavi edildiği hastanede şehit oldu.



27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han’ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.