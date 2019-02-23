Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında Hırsız Kapanı 4 isimli uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 204 şahıs ve 131 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 3 şahıs yakalanırken, şahsıların üzerlerinde ve araçlarından yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 25 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan kontrol ve denetim sonucunda 1 şahıs hakkında alkollü araç kullanması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem yapıldı. Trafik uygulamalarında 9 araç ve 2 şahıs trafikten men edildi. Toplam 8 bin 206 TL idari para cezası uygulandı.