Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Mersin İl Seçim Kurulu’na Kocamaz’ın DP’den adaylığına dört ayrı itiraz başvurusu yapıldı. Edinilen bilgilere göre, bazı vatandaşlar tarafından Mersin İl Seçim Kurulu’na Burhanettin Kocamaz’ın adaylığıyla ile ilgili itiraz dilekçesi sunuldu. Siyasi partiler kanunun 37 ila 40’ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağı belirtilen dilekçede ayrıca YSK’nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar da hatırlatıldı.

Burhanettin Kocamaz bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz “"Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgâhlıyor. Bağımsız aday ol, dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz?” ifadesini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mersin il Seçim Kurulu bugün veya yarın toplanarak Kocamaz’ın adaylığına yapılan itirazı karara bağlayacak. İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın DP’den adaylığını reddederse DP konuyu YSK’nın gündemine taşıyacak. YSK’nın bu konuda vereceği karar bağlayıcı nitelikte olacak. YSK buna benzer bir kararı 2004 yılında vermişti. Mardin İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine verilen 469 No’lu kararda, Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. Maddesi hatırlatılarak, “… Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verildi” denilmişti.