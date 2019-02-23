Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Nevşehir’de FETÖ’dan 13 kişiye işlem yapıldı
23.02.2019 - 14:47 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 13 kişiye yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PDY,Nevşehir,
606623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606623.aspx
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