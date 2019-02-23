Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.