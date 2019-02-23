Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na uğradı. Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım, MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı’na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer’de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü’nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı.