Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Trabzon'un ilçelerini gezerek belediye başkan adaylarına destek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesinde partisi tarafından düzenlenen miitingde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 10 gün boyunca Ankara'yı ilçe ilçe, mahalle mahalle gezdiğini belirten Soylu "Neden biliyor musunuz? Birileri erken havaya girmişte onun için. O havalarının esas itibarıyla doğru olmadığını, orada kıymetli belediye başkanımızla sahada adım adım gezerek göstermek için. Bir de şunun için, biliyorsunuz ben lafı karnımda tutamıyorum pek. Birileri de çok kızıyor bana bu yüzden. Allah şahit, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine girmesine tahammül edemiyoruz, 31 Mart gecesi. 24 saat çalışılması gerekirse, 24 saat çalışırız" diye konuştu.

HDP'yi terör örgütünün partisi olarak niteleyen Soylu "7 Haziran sonrasında terör örgütünün partisi; Evet ona 'legal parti' diyenler yanılıyorlar. O bir terör örgütünün uzantısıdır. O bir terör örgütünün siyasi koludur. O bir terör örgütünün partisidir. Onlar yaktılar, yıktılar her tarafı, doğuyu, güney doğuyu. Niçin? Biraz yüksek oy aldılar da hemen şımardılar. Dilimizde tüy bitti, 'şımartmayın bunları' diye. 24 Haziran'da hepiniz şahitsiniz. 'Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP'ye oy vermeyin' diye yalvardık. Kılıçdaroğlu, kendini yırttı, HDP'yi meclise taşıyabilmek için. Ne olacakmış? Bana kızıyorlar. Teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş, hadi gitsin de görelim bakalım. Gidip, sözde şehit sayacaklar. Şu gözümüze bakıyor musunuz? Öyle bu memleket kaseti başa saracak bir memleket değil. Tüm bunları yapanlar, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Biz büyük bir Türkiye hedefi içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"YAYALAR KIRMIZI IŞIKTA DA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Sürmene ilçesinin ardından Yomra ilçesine geçen Bakan Soylu burada düzenlenen mitingde ise trafik kazaları ile mücadelelerine değindi. Bakan Soylu " "Bana kızıyorlar trafikle mücadele ediyorum' diye. Yılın 3’te birinde 7 bin 427 kişi kaybettik. Orta ölçekte bir Anadolu kasabası nüfusu kadar. Hakikaten çok çalıştık. Neler yaptığımızı anlatmaya çalışsam buradaki konuşmaya yetmez. Çok çalışıyoruz. Yaya trafiği ile ilgili yasa çıkardık. Bizimkiler kırmızı ışıkta da geçmeye çalışıyorlar. Araçlar duracak diyorlar. Onu onun için çıkarmadık. Kırmızı, sarı yeşil ışığa herkes uyacak. Bir de taksicilere, arabalara fırça atıyorlar. 'Dur Bakan böyle bir şey söyledi' diyorlar. 'Biz geçeceğiz' diyorlar. Okulların önünde olmayan ışıklarda geçiş hakkı bundan sonra yayalarındır. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Siz 1 Nisan’dan sonra görün yaya geçitlerine yaklaştıklarında frenlere nasıl basacaklar. Dünyanın modern ülkelerden böyle. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken korkmayacaklar" ifadelerini kullandı.