Binlerce kişiye İstanbul Havalimanı’nda iş fırsatı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı  gerçekleşen İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiye istihdam  sağlaması planlanıyor. İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından  hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” raporuna göre, 2025  yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak oluşturacağı 225 bin  kişilik istihdam dikkati çekiyor.

Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan,  sadece İstanbul ya da Türkiye'de değil, bölgede ve dünya nezdinde de bir çekim  noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, ilk fazının tamamlanmasıyla  sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye önemli bir katkı sunuyor.
 
Halihazırda havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522,  Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2  bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve  otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin  300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek.  Böylelikle İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiyi aşkın istihdam  sağlaması planlanıyor. Öte yandan Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme  stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını duyurdu.
 
"Türkiye’nin dört bir yanından istihdam gerçekleştiriyoruz"
  
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra  Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın sunduğu iş  ve kariyer imkanları ile bunun ekonomiye etkilerine ilişkin, "İstanbul  Havalimanı’nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş  fırsatı sağlıyor, geniş ekosistemimizle makro düzeyde on binlerce ailenin  geçimine katkı sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından istihdam  gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı’nın şu anki istihdamının çok üzerinde bir  çalışan sayısına tüm iş ortaklarımızla erişeceğiz. Birinci fazımızda hayata  geçirdiğimiz bu ciddi rakamlar, önümüzdeki yıllarda devreye girecek diğer fazları  da düşündüğümüzde havalimanın büyük istihdam potansiyelini gözler önüne seriyor.  Elbette böylesine geniş bir sistemin insan kaynağı politikalarını da etkin bir  planlama ve büyük bir hassasiyetle yönetmek gerekiyor." değerlendirmesinde  bulundu.

 Şu an bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul  Havalimanı’nın işletme birimlerinde 155’inin mavi, 930’unun ise beyaz yakalı,  yüzde 70’inin erkek ve yüzde 30’unun kadın, şirket yaş ortalamasının ise 32  olduğunu belirten Samsunlu, şunları kaydetti:
 
“Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Ortalamalara bakarak, önümüzdeki  dönemde kadın çalışan sayımızı daha da artırmak gibi bir hedef de koyduk  kendimize. Dünya havacılık sektörüne yön verecek genç yetenekleri, dünyanın en  büyük havalimanında işe alarak, onların bireysel gelişimlerine yatırım yapmayı ve  geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 
Bu doğrultuda şimdiden staj ve eğitim programlarımızı başlattık. 2018  yılında 79 öğrencimiz değişik departmanlarımızda staj yaptı ve staj sonunda bu  öğrencilerimizden 18’i farklı departmanlarımızda işe girme fırsatı yakaladı.  Onlarla birlikte operasyonel mükemmellik hedefimize katkıda bulunacak hizmetleri  hayata geçirmek istiyoruz. 2018 yılında aldığımız ‘İstihdamın Enleri’ ödülü,  insan kaynağının etkin yönetimine verdiğimiz önemin, bu yolda doğru işler  yaptığımızın bir anlamda göstergesi oldu ve bizi gururlandırdı. Halihazırda  sağladığımız istihdam, ekonomiye kattığımız değer ve gençlerimize yaptığımız  yatırımlardan büyük mutluluk duyuyoruz.”

 2025 yılında 225 bin kişiye istihdam sağlanacak
 
İGA, 2016 yılında bağımsız düşünce ve danışmanlık kuruluşları İstanbul  Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM), ulusal ve  uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığı İstanbul Havalimanı  (İH) Ekonomik Etki Analizi Raporu hazırlatmıştı. Rapor, İstanbul Havalimanı'nın  2025 yılına kadar doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine yapacağı  katkıları gözler önüne serdi.
 
İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak yapılan analize göre,  havalimanının operasyonel olarak havayolu taşımacılığı talebini karşılar duruma  geleceği öngörülen 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişilik  istihdam oluşturacağı, ilave hane halkı gelirinin 4,4 milyar dolar olacağı ve  Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,9 seviyesine  çıkacağı tahmin ediliyor.