İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, su tesisatı ve sayaçlarında  donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek  şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta  ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır."  denildi.