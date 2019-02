Türkiye Gazetesi

Meclis Üyelerinin de tanıtıldığı törende konuşan Başkan Uysal, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız ile başlayan değişim Büyükçekmece’ye uğramadı. Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile omuz omuza çalışarak 31 Mart’ta Büyükçekmecelilerden yetkiyi alıp hep beraber buranın kaderini değiştireceğiz’ diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal uzun süredir aralıksız sahada sürdürdüğü yoğun seçim çalışmalarına TÜYAP’taki görkemli dev proje tanıtım gösterisiyle devam etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tanıtım töreninde Başkan Uysal, Büyükçekmece’nin çehresini değiştirecek “25 Dev Proje” tanıttı. Hatice Uysal Hanımefendi, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katıldığı görkemli tanıtım töreni “25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla gerçekleştirildi.

-CUMHUR İTTİFAKI İLE BELEDİYECİLİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK-

İmar ve altyapıdan ulaşıma, çevre, kültür ve spordan sosyal belediyeciliğe 25 dev projenin tanıtıldığı törende konuşan Başkan Uysal, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul’un çehresinin değiştiğini vurgulayarak, “2002 yılında AK Parti’yi iktidara taşıyan süreç yeni bir dönem başlattı. Yeni dönem ile birlikte artık emir alan değil oyun kuran bir Türkiye haline geldik. O sürecin devamında Cumhur ittifakı oluştu. Türkiye’ye Başkanlık Sistemi geldi. İnşallah 31 Mart’tan itibaren Cumhur İttifakı ile belediyecilikte yeni bir dönem başlayacak. Türkiye’nin değişimi devam edecek inşallah’ ifadelerini kullandı.

Uysal 1994 yılında başlayan değişimin Büyükçekmece’ye uğramadığının altını çizerek, “Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile AK Parti omuz omuza çalışarak 31 Mart’ta o yetkiyi alıp hep beraber buranın kaderini değiştireceğiz” dedi.

-İLK OLARAK İMAR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ-

Bütçe yetersizliği ve bunun devamında hizmet eksikliğinden dolayı belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyesine bağlandığını hatırlatan Uysal şöyle devam etti: “O tarihten bu yana belde belediyelerine hiç hizmet gelmedi. Birinci projemiz imar sorununu çözmek olacak. İmar olmadan hiçbir şey olmaz. Alt yapıları yapmak için imar muhakkak olmak zorunda. Celaliye ve Kumburgaz’da 2009’dan bu yana hiçbir çalışma olmamış. O mahallelerden devlet hastanesine gidilmek istense yol yok, evler yenilenmeye kalkışılsa imar yok. Biz Büyükçekmece’nin plansız hiçbir yerini bırakmayacağız ve bu planları 5 yıl içinde bitireceğiz. Planlardan sonra alt yapı gelecek. Her bölgede alt yapı eksik. Bazı yerlerde hiçbir alt yapı yok. Asfalt, kaldırım, atıksu ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte üst yapı çalışmaları tamamlanacak.”

-GÖL VE SAHİL TEMİZLENECEK-

Göl ve sahil düzenleme projesi ile birlikte hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacaklarını anlatan Başkan Uysal, “Marmara sahili düzenleme projesinde ise nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık çarşısı ve restaurant alanları yapılacak. İlçeye Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri yapılacak. Albatros Tematik Parkı ve Bababurnu Tematik Parkı projeleriyle de göl ve sahil, yaşam alanlarına dönüştürülecek. O kadar güzel kıyımız var ama göl kenarında gezilemiyor. İnşallah bu göl kıyısı her zaman ailecek gidebilecek bir yer olacak.

-BÜYÜKÇEKMECE’YE METRO VE METROBÜS GELECEK-

Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu kaydeden Başkan Uysal, ulaşım problemini çözmeye dair, “Büyükçekmecelilerin beklentisi olan Metrobüs ve metro Büyükçekmece’nin merkezine kadar uzatılacak. 2019’da Metrobüs çalışmaları başlayacak. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı değiştirilerek Yenikapı – Büyükçekmece Metro Hattı olacak” ifadelerini kullandı.

-DAHA TEMİZ BİR BÜYÜKÇEKMECE-

Başkan Uysal dünyadaki benzerlerine göre çok daha iyi olan “Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi”ni Büyükçekmece ile tanıştıracaklarını belirterek, “Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi yapılacak. Dünyada bu sistem var ama onlardaki sistemde çöp konteynırı dolduğunda sinyal veriyor. Bizimkinde ise konteynırın doluluk seviyesi online olarak görülebilecek. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynırlar kalkacak, çöpler yeraltında toplanacak. Daha dolmadan sinyal verecek ve ekiplerimiz gidip o konteynırı boşaltacak. Kapalı pazaryerleri ile modern kurban kesim alanları ile Büyükçekmece daha modern bir görünüme kavuşacak” dedi.

-KÜLTÜR ŞEHRİ BÜYÜKÇEKMECE-

Kablosuz internet hizmetinin Büyükçekmece’nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunulacağını ifade eden Başkan Uysal, “Semt Parkları Projesiyle çocuk oyun grupları ve yeşil alanlara sahip parklar her mahalleye yapılacak. Spor parkları ile su sporları kompleksi hayata geçirilecek. Yeni kültür sanat merkezi yapacak, Mimarsinan Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projesi kapsamında Zigetvar Seferi Açık Hava Sergisi düzenlenecek” dedi.

-HER MAHALLEYE SOSYAL AKTİVİTE MERKEZLERİ-

Yaşlı Yaşam Merkezleri ile Kadın Aktivite Merkezlerinin kurulacağını da belirten Başkan Uysal şöyle devam etti: “Yaşlılarımızın gidebileceği yerler Millet Bahçeleridir, mahalledeki kahvelerdir, ve camilerdir. Yaşlılarımızın sohbet edip çay içtiği yaşlı merkezlerimiz olacak. Gidip gelmeleri için evlerine servis koyulacak. Kış çıkmadan önce evlatlarına ‘köye gideyim’ demeyecek bu merkezlerde hoşça vakit geçirecekler. Kadın Aktivite Merkezleri, sohbetlerin yapılıp eğitim ve konferanslarını yapıldığı merkezler olacak. İnşallah her mahallemize yapılacak. Burada ürettiklerini satabilecekler. Gençlik Merkezlerimizi de her bölgemize yapacağız. Gençlerimizin bir araya geldiği ailesine ve ülkesine faydalı olduğu merkezler oluşturacağız. Sosyal Tesislerimiz kapalı alanlar olduğu gibi açık alanlar da olacak. Buralarda düğün de yapılacak.

-KÜLTÜR VE SANATA TAM DESTEK-

‘Biz iyi olan her şeyin yanındayız’ diyen Uysal, “ 23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali, Açık Hava Konserleri, Yetişkin - Çocuk Tiyatroları ve Yazlık Sinemalarla kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilecek. Büyükçekmece kültürün merkezi olacak. Bahçelievler’den Taksim’e gidilir. Ama Büyükçekmece’den bir kültür etkinliğine gidebilmek için bir günümüz kaybolmayacak” ifadelerini kullandı.

-ÇİÇEK GİBİ BÜYÜKÇEKMECE-

Başkan Uysal, Kapalı Pazar yerlerinin yanında Organik Pazarların da açılacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Biz meydanlarda tanzim satış merkezleri açtık. Büyükçekmece’de ürettiğiniz bir şey varsa organik pazar yerine bunları satacaksınız. Çiçek Gibi Büyükçekmece Projemiz ile de sitelerimizin bahçelerinde çiçek olsun istiyoruz. Organik tarımda çiçek üretip sitelere bedava vereceğiz. Eğitimini, bakımını öğretip her siteyi çiçek gibi yapacağız. Dikilen her güzel ağaç bütün Büyükçekmece’ye yarıyor.”

Başkan Uysal projelerini tanıttıktan sonra aday Meclis Üyelerini de tanıttı. Uysal, sahneye isim isim çağrılan Meclis Üyeleri ve AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’la birlikte basın mensuplarına poz verdi.

“25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla gerçekleştirilen görkemli tanıtım töreni Türk Halk Müziğinin önemli ismi Esat Kabaklı’nın konseriyle sona erdi.