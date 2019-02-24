Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi. Paylaşımda, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.
MSB: Kuzey Irak'ta terör örgütünün mevziileri imha edildi
24.02.2019 - 12:55 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi"
Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Irak,Milli Savunma Bakanlığı,
606805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606805.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER