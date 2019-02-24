Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi. Paylaşımda, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.