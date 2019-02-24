Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşme ilçesi Ahmetler köyünde doğup büyüyen, evlendikten sonra Uşak şehir merkezinde yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Güngör Açan, yıllarca evde yaptığı el işi ürünlerle aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Esnaf eşi Nural Açan ile şehir hayatından sıkılan girişimci kadın, 23 yılın ardından köyüne dönme kararı aldı. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen sürü yöneticiliği kursunu bitiren Güngör Açan, 2013 yılında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında 75 bin lira hibe alarak köyünde 150 koyunlu sürü oluşturdu.

Açan, ilçede 2007'de TÜBİTAK projesi olarak başlatılan, 2011'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında sürdürülen koyun ıslah çalışmalarında pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme koyunu yetiştiriyor.

Güngör Açan, her yıl yetiştirdiği 200'ün üzerindeki damızlık koyunla, ekonomiye katkı sağlıyor.

"Bahçede kendi yiyeceklerimizi yetiştiriyoruz"

Güngör Açan, 2007'de köye dönmeye karar verdiklerini, birkaç yıl içinde tekrar Ahmetler'e yerleştiklerini söyledi. Hayatının, devlet desteği alıp sürü oluşturmalarının ardından değiştiğini belirten Açan, "Devlet önce bize eğitim verdi, ardından sürü ve tesis kurmak için hibe verdi. Biz de çalıştık, bugünlere geldik." dedi.

Köyün yaklaşık 2 kilometre dışında otomatik koyun sağım ünitesi bulunan modern bir tesis kurduklarını anlatan Açan, damızlık Eşme koyunu yetiştiriciliğinde sektörün aranılan ismi olduklarını dile getirdi.

Açan, "Devlet desteğiyle yeni bir hayata başladık, yeni bir evimiz, çok sevdiğimiz bir işimiz var. Tamamen doğal yaşıyor, üretiyor, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Eşim her gün koyun güdüyor, ben de zaman zaman ona eşlik ediyorum, 5-6 köpeğimiz var. Bahçemizde kendi yiyeceklerimizi yetiştiriyoruz. Koyunların sütünden yaptığımız peynir, çok kaliteli ve ilgi görüyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Nural Açan ise şehir hayatında işsizlikle boğuşanların, köylerine dönüp tarımla uğraşması gerektiğini söyledi.

"Çok güçlü bir örnek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Açan çiftinin, tarımsal kalkınmada uygulanan destekleme projelerinin önemi açısından, çok güçlü bir örnek olduğunu belirtti.

Çiftin, kaliteli damızlık koyunlar yetiştirdiğini anlatan Keleş, "Güngör abla, kısa sürede büyük bir çiftliğin sahibi oldu. İl genelinde kapı kapı dolaşıp, tarımsal desteklerle ilgili milletimizi bilgilendiriyoruz. Amacımız tarımsal desteklerle üretimi artırmak, yeni üreticileri ülke ekonomisine kazandırmak." dedi.