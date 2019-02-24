Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kayseri, gönüller şehri Kayseri. Dağı ile, bağı ile, türküsü ile, sanayisi ile, insanı ile Türkiye'nin iftiharı Kayseri. Şairlerin, sultanların şehri Kayseri. Dünyanın gelmiş gecmiş en büyük mimarlarından Koca Sinan'ın şehri Kayseri.

31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız Kayseri? Kayseri, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Önce AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte kardeş olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte kardeş olacağız. Bu birliğimiz beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek.

''DERSİNİ İYİ ÇALIŞ ÖĞREN DE ÖYLE GEL''

Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri'ye şuana kadar 26 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3.devlet üniversitesini kurduk. Millet Bahçesi'nin içine bir de millet kıraathanesi yapacağız. Buraya da gençlerimiz gelecek. 24 saat tüm gençlere açık. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Benim vatandaşlarım bu güzel hastanelere layık.

''DERSİNİ İYİ ÇALIŞ ÖĞREN DE ÖYLE GEL''

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel.

Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın.

''GELİN 31 MART'TA BUNLARA DERSİNİ TOPTAN VERELİM''

Beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da beraber yürüyor. Milletime diyorum gelin 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim.31 Mart'ta bu CHP'ye bu Kılıçdaroğlu'na ve onun terör örgütünün destekçisi olan partiyle nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim.

Kayseri'de 'İmar Barışı' ile Kayseri'de 136 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardık. Kayseri Havalimanı'nın yolcu trafiği 324 binken geçen yıl 2 milyon 189 bine ulaştı. Kayseri havalimanımıza yeni terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. Kayseri'ye bir teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Kayserili çiftçilerimize 1.5 milyar lira tarımsal destek verdik. 33 bin ek istihdam imkanı sunduk.