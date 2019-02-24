Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

- 8 ay sonra tekrar Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

- Hatay bizim göz bebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz Hatay'da bizi sever. Size Kayseri'den on binlerin selamını getirdim. Onlar da sizi çok seviyor.

- Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik zafere ulaştık, ulaşıyoruz.

- 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

- Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum.

- Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti.

- Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm.

- Hatay'da 16.il mitingimi gerçekleştiriyorum.

- Ana muhalefet Ankara'ya sıkışıp kalmışken biz Hatay'da 16.mitingi yapıyoruz. Hala liste tartışması, toplantı üstüne toplantı yapıyorlar

- Aday listelerini bile vaktinde seçim kurulan teslimm edemiyorlar. Ortada hizmet üretmiş tek bir adayları yok.

- Kardeşlerim görüyorsunuz değil mi, bunların kim olduğu ortada. Bir defa kendine gel!

- CHP'nin İstanbul adayı 'Tüm mesire alanları milletin bahçesidir' diyor. O ayrı Millet Bahçesi ayrı. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.

- Bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

- Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir.