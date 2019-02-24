Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;
- 8 ay sonra tekrar Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
- Hatay bizim göz bebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz Hatay'da bizi sever. Size Kayseri'den on binlerin selamını getirdim. Onlar da sizi çok seviyor.
- Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik zafere ulaştık, ulaşıyoruz.
- 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
- Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum.
- Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti.
- Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm.
- Hatay'da 16.il mitingimi gerçekleştiriyorum.
- Ana muhalefet Ankara'ya sıkışıp kalmışken biz Hatay'da 16.mitingi yapıyoruz. Hala liste tartışması, toplantı üstüne toplantı yapıyorlar
- Aday listelerini bile vaktinde seçim kurulan teslimm edemiyorlar. Ortada hizmet üretmiş tek bir adayları yok.
- Kardeşlerim görüyorsunuz değil mi, bunların kim olduğu ortada. Bir defa kendine gel!
- CHP'nin İstanbul adayı 'Tüm mesire alanları milletin bahçesidir' diyor. O ayrı Millet Bahçesi ayrı. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.
- Bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.
- Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir.