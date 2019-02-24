Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaca'yı telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak." dedi. Erdoğan, tüm aileye başsağlığı dileklerini sundu.