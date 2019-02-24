Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu. İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti. Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti. Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
24.02.2019 - 21:55 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da davetini kabul ettiği vatandaşın evinde kahve içti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Hatay,
606873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606873.aspx
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