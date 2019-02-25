Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbullulara en iddialı projelerinden birini daha açıkladı. Yıldırım’ın kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı’nda iki adet yüzen platform yapacak... Yıldırım’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul’da bir ilk hayata geçirilecek. Bu kapsamda, İstanbul’a suda yüzen iki adet büyük platform inşa edilecek.

İKİ NOKTADA OLACAK

Biri Haydarpaşa’da yer alacak platformda, Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Diğeri ise Boğaz’da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi adıyla hayata geçirilecek platformda İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatılacak.

Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform Boğaz’ın imajını güçlendirecek. Boğaz silüetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı bulacak bir nitelik taşıyacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise “Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı” olarak işlevlendirilecek.

7 BİN 857 M² ALAN

Yer değiştirerek Boğaz’ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak platform, 100 metre çapında ve 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.

Arnavutköy’deki inşa edilecek “Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu” platformu ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

TARİHÎ SURLARI MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Fındıkzade’de halk buluşması olan “Söz Sizde” programına katıldı. Vatandaşların sorularına cevap veren Turan, hedeflerini anlattı. Fatih’in her geçen yıl daha güvenli ve konforlu bir ilçe olacağını belirten Turan, otopark sıkıntısının çözümü için çalışmalarının olduğunu söyledi. Fatih’i çevreleyen tarihî surlarla ilgili önemli projesini burada açıklayan Ergün Turan şunları söyledi: Topkapı’dan Yedikule’ye uzanan surlar kısmında yapı yasaklı bir alan var. Bu bölgede özel mülkiyete konu yerler de var. Belediyenin, vakıfların ve Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırdığı yerler de var... Yeni dönemde buradaki bütün çalışmaları tamamlayıp Topkapı’dan Yedikule’ye kadar sur dibindeki sur bandının tamamını açacağız. Surların etrafını sur dibini temizleyeceğiz. Burayı halka açık bir hâle getireceğiz. Rekreatif bir alan olacak, bir yapı olmayacak burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız. Fatih içerisindeki en büyük park olacak. İstanbul içinde önemli bir millet bahçesi olacak. Gençler ile ilgili projelerini de anlatan Turan “Gençlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal alanları, sosyal donatı alanlarını ilk işimiz çoğaltmak olacak. Gençlerin her çeşit spor alanlarına ulaşabilecekleri imkânları en kısa sürede ortaya koyacağız” diye konuştu. Kadınlarla ilgili çalışmalarını anlatan Ergün Turan “Kadınların da bir gelir elde etmesi için bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onlara da hafta sonları bir ya da iki gün el emeklerini satacakları çok güzel mekânlar yapacağız” dedi.