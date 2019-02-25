Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ADANA

Kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için yeni barajlar açan Adana Büyükşehir Belediyesinin yeni hedefi 100 yıl boyunca su sıkıntısının yaşanmaması... İçme suyu ihtiyacının yanı sıra suların tarımda kullanılması için de çalışmalar sürüyor. Türkiye’de tüketilen meyve ve sebzelerin birçoğunun Adana’da üretildiğine dikkat çeken yetkililer, tarım arazilerinin şehir için çok önemli olduğunu ve buralarda yaşan insanlara su desteğinin süreceğini belirtiyor.

İŞE KOYULDUK

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) Kuzey Doğu Adana Projesi sayesinde kırsalda yaşayan 150 bin nüfusun içme suyu ve tarımda kullanacağı su 2050’ye kadar yetecek. Bir diğer yatırım ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün ‘hayalim’ olarak ifade ettiği Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi... Proje ile şehirde ve kırsalda yaşayan 1 milyon nüfusun su ihtiyacı karşılanacak. Bu doğrultuda 630 km uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek. Adana Büyükşehir Belediyesinin hedeflerinden biri de son yıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felâketi tehlikesini de ortadan kaldırmak. Bu kapsamda Cumhuriyet’ten bu yana ilk olma özelliği taşıyan projeyi hayata geçirecek. ASKİ, kazı yapmadan su baskınından korunmak için 36,5 milyon TL’ye mâl olan ve 6 bin 900 kilometrelik, Türkiye’nin en uzun tünelini açacak. Mikro Tünel adı verilen projeyle borular, yer altında kazı yapılmadan, tünel kazma yöntemiyle döşenecek. Şehri belli noktalarından giriş yapılarak döşenen borular, yağmur sularının tahliyesini yapacak. ‘Yaz’a Söz, Güz’e Su’ sloganıyla işe koyulduklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yatırımları ve hedeflerini bir grup gazeteciyle paylaştı. Sözlü “Bizler, 50 yıl sonraki nesillerin de alkışlayacağı projeler üretmenin gayretindeyiz. Arıtma tesisleri kurup şebekeleri tesis ederek vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı suyu ulaştıracağız. Diğer yandan Mikro Tünel Projesi de aşırı yağışlarda diğer illerde yaşanan felâketin yaşamaması için tedbir aldığımız bir proje. Tünel sayesinde kuzeyden güneye doğru inecek olan yağmur suları önlenecek. Su baskınlarına ve sel felâketlerine set çekecek” dedi.