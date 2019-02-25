Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5 i ihraç, 4 ü de aktif çalışan Ankara da ikamet eden 9 şüpheli hakkında 25.02.2019 tarihi itibariyle Ankarada gözaltı emri verilmiş olup şu ana kadar 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte olup yurt dışında olabileceği öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."