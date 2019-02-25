Yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5 i ihraç, 4 ü de aktif çalışan Ankara da ikamet eden 9 şüpheli hakkında 25.02.2019 tarihi itibariyle Ankarada gözaltı emri verilmiş olup şu ana kadar 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte olup yurt dışında olabileceği öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
25.02.2019 - 09:49 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı emri verilen 9 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,FETÖ,
606935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606935.aspx
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