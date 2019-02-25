2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.
2010 komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 198 kişi itirafçı oldu
25.02.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : 2010 komiser yardımcılığı,fetö,
606970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606970.aspx
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