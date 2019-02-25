Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yerinin Yozgat olacağını söyledi.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız." şeklinde konuştu.

"Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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