FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya, sanık Akkuş tutuklu bulunduğu cezaevinden  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Akkuş'un   avukatları da hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akkuş, örgüt  üyeliği iddialarını reddetti. Akkuş, savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine, suçsuz  olduğunu belirterek beraatini istedi.

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete  başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Akkuş'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza  Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay  hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  yarı oranında artırılarak 10 yıl 15 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki  indirim uygulanarak ceza 10 yıl 3 ay 22 güne indirildi. Mahkeme heyeti, Akkuş'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.