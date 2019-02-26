Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi sahada çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Şenocak, yazarların ve yayınevleri sahiplerinin festival hakkındaki görüşlerini aldı. Fuarda yoğun ilgiyle karşılanan Şenocak'a, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti.

İmza günü olan 9 yaşındaki Rüya Aygüneş'in standına uğrayarak kendisiyle tanışan Şenocak, küçük yazara destek verdi. Şenocak ve Turan, Aygüneş'in kaleme aldığı kitabı inceledi.

Şenocak, "Rüya hanım ilk kitabını çıkarmış oldu. İnşallah bundan sonra çokça kitaplar yazmayı Allah sana nasip eder. Biz sana destek olalım ve kitaplarından alalım. Sizin yaş kategorinizdeki çocuklara senin yazdığın kitapları dağıtalım." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şenocak'ın kitap yazma fikrinin nasıl oluştuğunu sorması üzerine Rüya Aygüneş, 8 yaşında kitap yazmaya başladığını belirtti. Anne ve babasının gece yatarken kendisine kitap okuduğunu aktaran Aygüneş, Şenocak'a "Ben de okudukları şeyleri düşündüm ve en sonunda kitap yazmaya karar verdim. Babam da kayıt cihazına söylediklerimi kaydetti. Sonrasında bilgisayara aktardık ve kitaba dönüştürdük." şeklinde cevap verdi.

Rüya'yı örnek alacak çocuklar olacağını dile getiren Şenocak, "Senin çok başarılı olacağına inanıyorum. 300 kitap alalım ve senin yaşındaki genç kardeşlerimize okumaları için bunları verelim." ifadelerini kullandı.

Şenocak'a kitabına destek verdiği için teşekkür eden Rüya Aygüneş, mutluluğunu "Onun sayesinde tanınabilecek duruma geleceğim. Kendisi çok tatlı birisi. Kendisini çok sevdim." sözleriyle dile getirdi.

Daha sonra küçük yazar, Şenocak'a imzaladığı kitabını hediye etti. Ardından Rüya ve ailesi, Şenocak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞENOCAK, ATAŞEHİR'DE STK BULUŞMASINA KATILDI

Kitap fuarı ziyaretinin ardından Ataşehir'deki Sivas Vadi Federasyonu'nun davetine katılan Şenocak'a, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de eşlik etti.

Kalabalığın ilgisiyle karşılaşan Şenocak ve Erdem, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Şenocak, Sivaslılara ve Ataşehir'de yaşayan vatandaşlara AK Parti'ye verecekleri destekten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz hizmet noktasında, bugüne kadar Ataşehir'in talihini yenemediği bir dönemde artık burada yaşayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kendisini belediyecilik anlamında kanıtlamış bir başkanı, İsmail Erdem Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Ataşehir'e belediye başkan adayı olarak gösterdik. 31 Mart seçimlerinde, 'Ataşehir'de değişimin vakti geldi.' dedik. Yapılacak o kadar iş var ki, imarsızlık, çevre bozukluğu ve yaşam standartları birkaç mahalle dışında çok geride kalmış."