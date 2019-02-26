Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve ABD ile ortak görev gücüne ilişkin konuşan Çavuşoğlu ''ABD ile ortak görev gücü sadece çekilmeye odaklanmış görev gücüdür bu. Çekilme kararından sonra farklı tutumlar sürekli konuşuldu bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığının göstergesidir'' değerlendirmesinde bulundu.

S-400 ALIMI

S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ''S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok bu bitmiş bir anlaşmadır. Her şey bitmiştir. Türkiye verdiği sözden de hiçbir zaman dönmemiştir'' ifadelerini kullandı.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa'yı da ikiyüzlülükle suçlayan Çavuşoğlu, ''Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Bugün Avrupa çifte standartta en üst noktaya çıkmıştır'' dedi.