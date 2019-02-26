Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (65) için Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde sürpriz doğum günü düzenlendi.

Erdoğan'ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı. Aralarında Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay'ın da bulunduğu bazı sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptı. Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi'ne getirildi.

Mitinge katılacağı Giresun'a hareket etmek üzere havalimanına gelen Erdoğan için Devlet Konuk Evi'nde doğum günü pastası kesildi.

Erdoğan için bir sürpriz doğum günü de Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde düzenlendi. Atatürk Havalimanı'na giderken pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durduran Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti.

"MİLLETİMİZLE BERABER BU YOLDA OLACAĞIZ"

Burada bir açıklama yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye olalım çok teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan açıklamasının ardından makam aracında bekleyen eşi Emine Erdoğan'a da çikolata ikram etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra havalimanına gitmek için evinin önünden ayrıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününde Giresun'un ardından Erzincan'da düzenlenecek mitinge de katılacak.