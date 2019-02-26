Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun sevdası bizdeki Karadeniz sevdası bitmez. Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası Türkiye aşkı hiç bitmez. 11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

"EMNİYET'TEN ALDIĞIM RAKAM..."

Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Yüzde 64.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Önümüzde 31 Mart imtihanı var. Önümüzde dönmemiz gereken son bir viraj var. Hep birlikte bu süreci atlatmamız gerekiyor. Ülkemiz için, istikbalimiz için, istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart seçimleri Giresun ile birlikte tüm Türkiye için barışa, huzura vesile olsun. AK Parti'yi siz kurdunuz, bugünlere siz taşıdınız.

Davos'ta IMF Başkanı'na Türkiye'ye emir vermeye kalkmayın dedim. Mayıs 2013'te 23.5 milyar dolar borcumuzu ödedik.

Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesi var

Ayrıntılar geliyor...