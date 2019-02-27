Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getiren güvenlik güçleri yasa dışı sol örgütlerden DHKP/C’ye dün sabah büyük bir darbe indirdi. Şişli’deki İdil Kültür Merkezine baskın düzenleyen polis, binanın alt katındaki gizli bir bölmede saklanan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlardan birinin örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Aranan teröristler listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter ile gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de baskında yakalandı. Teröristler ‘sağır oda’ olarak tabir edilen sığınakta bulundu.

KIRSALI ÇÖKERTTİK

Operasyonla ilgili detayları paylayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “DHKP-C terör örgütünün kırsal yapılanmasını Türkiye’de tamamen çökerttik. Özellikle Tunceli çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirdik. İstanbul’da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul’da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyona imza attı. Bu sabah saat 03.00’e karşı DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam yedi aranan teröristi bir sığınakta yakaladı. Bir kişi de aranmayan listesinden toplam sekiz kişi. Emniyet teşkilatımızı, özellikle terör ve istihbarat birimlerimizi tekrar tebrik istiyorum” dedi.

CHP O MİLİTANA ARKA ÇIKMIŞTI

DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan isimlerden ikisi de Sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik ile çok sayıda suç kaydı bulunan Barış Yüksel idi. Timtik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlediği silahlı saldırıda öldürülen DHKP/C’li Elif Sultan Kalsen’in avukatlığını yapmıştı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de TBMM kürsüsünden, tutuklanan Barkın Timtik’e destek çıkmış, Meclis başkanına soru sormuştu.