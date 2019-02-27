Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video paylaştı. Selçuk Bayraktar, TC-ERB: Erbakan kuyruk numaralı Türkiye'nin ilk milli İHA'sının ilk uçuşunu yayınladı. Bayraktar videoyu, "03 Mayıs 2014 Türkiye’nin ilk milli İHA'sı Bayraktar TB2’nin ilk uçuşu. Kuyruk numarası TC-ERB: Erbakan. Bir iz bıraktın ki silinmez. Ruhun şad olsun” notu ile paylaştı.
Selçuk Bayraktar'dan Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde dikkat çeken paylaşım
27.02.2019 - 17:11 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Selçuk Bayraktar, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde "TC-ERB: Erbakan" kuyruk numaralı Türkiye’nin ilk milli İHA'sının uçuş anını yayınladı. Bayraktar videoyu "Bir iz bıraktın ki silinmez. Ruhun şad olsun" notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Necmettin Erbakan,Selçuk Bayraktar,İHA,
607466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607466.aspx
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