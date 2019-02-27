Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video paylaştı. Selçuk Bayraktar, TC-ERB: Erbakan kuyruk numaralı Türkiye'nin ilk milli İHA'sının ilk uçuşunu yayınladı. Bayraktar videoyu, "03 Mayıs 2014 Türkiye’nin ilk milli İHA'sı Bayraktar TB2’nin ilk uçuşu. Kuyruk numarası TC-ERB: Erbakan. Bir iz bıraktın ki silinmez. Ruhun şad olsun” notu ile paylaştı.