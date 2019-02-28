Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, binlerce ailenin güveneceği yardımcılar aradığını belirterek, “Belediye, ev işlerinde yardımcı olacak kadınları eğitimden geçirecek ve belge verecek” dedi. Çekmeköy Doğa Parkı’nda kadın seçmenlerle bir araya gelen Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi hâlinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. İstanbul’un 39 ilçe ve 961 mahallesinde ciddi araştırmalar yaptıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. Bu çok önemli bir ihtiyaç. 961 mahallenin 300’ünde toplam 955 tane kreş açacağız. Bu mahallelerde 0 ile 4 yaş arasında 577 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Hamile kadınlar için de belediye ‘ebeveyn okulları’ açacak. Ebeveyn okullarına gelenler, uzmanlar marifetiyle anneliğe hazırlanacak.

KADINLARA ÖZEL PAZAR

Dışarıda çalışamayan kadınlara yönelik de projeleri olduğunu anlatan Yıldırım, evde el emeği göz nuruyla yapılan işlerin değerlendirilmesi için de kadınlara destek sunacaklarını anlattı. Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: Belediye, kadınlarımızın yaptıkları ürünleri satabilmeleri için altyapı hazırlayacak ve imkânlar sunacak. Kadınların emeğine bir katma değer desteği sunmuş olacağız. Binlerce aile güveneceği yardımcılar arıyor. Belediyenin bir işi de bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim vermek olacak. Belediye, ev işlerinde yardımcı olacak kadınları eğitimden geçirecek ve belge verecek. Çalışan kadın ile evlerde yardımcı olarak hizmet vermek isteyen kadını, kurum olarak birbirine yaklaştıracağız. Ayrıca Çekmeköy’deki kadınlarımızın yararlanacağı Kültür ve Yaşam Merkezini açacağız. Burada, kadınlar lokali, kermes alanı, halk eğitim sınıfları olacak. Çocuklar için de açık-kapalı oyun alanları yapacağız. Çocukları oynarken kadınlar sosyal faaliyetlerini sürdürecekler.”