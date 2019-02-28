Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit beraberinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdülhalik Yıldız, medya yöneticileriyle bir araya geldi. Yargı mensupları, kendilerine sorulan sorulara cevap verdi. Yargıtay Başkanı, ceza affı ve infaz yasasında yapılması planlanan değişikle ilgili soruyu “Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım. Daha önce aflara baktığımız zaman hukuki belirsizlik, asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama çıkarılacaksa belki infaz sistemindeki yüzde 66’lık cezaevinde kalma süresini yüzde 50’lere doğru çekebiliriz. Böylelikle daha adil bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkesin malumu…” diye cevapladı.

“FETÖ’NÜN YIKIMI ÇANAKKALE SAVAŞI’NA EŞ DEĞER”

“Yargıda FETÖ’nün etkisi bitti mi?” sorusunu da Cirit “Keşke öyle bir şey diyebilseydik. FETÖ, bütün kutsallarımıza, değer yargılarımıza saldırdı. Çanakkale Savaşı’nda 6 yıl ilmiye, mülkiye, tıbbiye sınıfı mezun veremediler. Böylesine bir yıkım içindeydik. Bu Çanakkale Savaşı’na eşdeğer bir yıkım gibi oldu. Şu anda 141 Yargıtay üyesi, 4 bin 500 hâkim savcının terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor olması bile başına büyük bir sıkıntıdır. FETÖ davaları büyük hızla devam etmektedir” dedi.

“GERÇEK BYLOCK’ÇULARI ARIYORUZ”

Ardından konuşan Abdülhalik Yıldız ise, FETÖ’nün Mor Beyin tuzağına ilişkin verilen kararın yakında Yargıtay dergisinden açıklanacağını söyledi. Yıldız “Değerlendirmelerimiz sürekli değişiyor. Elimizde uygulayacağımız açık seçik net bir rapor yok. Bilgi topluyoruz, kullanıyoruz. Yani her dosyaya göre delil değerlendirmesi oluyor” ifadelerini kullandı. ByLock’un kesinlikle bir delil sayıldığını aktaran Yıldız “Telefonunda izine rastlanan herkes örgüt mensubu değil. Biz bunu ayırmak istiyoruz” sözlerini sarf etti. Cirit de Mor Beyin meselesinin ortaya çıkmasının ardından ByLock da içeriklere bakılmaya başlandığına dikkat çekti.

“BÜTÜN PARTİLERİ İZLİYORUZ”

Mehmet Akarca da bir gazetecinin, Vatan Partisinin, HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyu hatırlatması üzerine, şunları söyledi: Her seçim döneminde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim amacımız mümkün olarak vesayetçi anlayıştan uzak, herkesin yasal çerçevede siyasal faaliyetlerini sürdürmesinden yanadır. Elbette anayasamıza ve Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırı faaliyette bulunan siyasi partiler, dikkatli bir şekilde tarafımızdan izlenmekte. Şu ana kadar 4 siyasi parti hakkında kapatma davası açtık. Bunlar; Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Kürdistan Komünist Partisidir.