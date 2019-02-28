Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. azayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özyurt’un kullandığı 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile Kani Özyurt ve Cemal Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, kar yağışının da etkisiyle aracın olduğu yere ulaşmakta güçlük çekti.