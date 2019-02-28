Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır" dedi.

AYFER YILMAZ KİMDİR?

Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

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