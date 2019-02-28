Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.
Kırgızistan FETÖ bağlantılı holdingin varlıklarını TMSF'ye devredecek
28.02.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.
Kaynak: AA
Etiketler : TMSF,FETÖ,Kırgızistan,
607635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607635.aspx
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