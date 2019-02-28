Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Ziya Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ziya Selçuk: Adalet bakanlığı tarafından Çermik'teki olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı
28.02.2019 - 13:38 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,Adalet Bakanlığı,Ziya Selçuk,
607646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607646.aspx
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